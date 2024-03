Governo autoriza fumacê para combate à dengue no sudoeste da Bahia | A TARDE

Numa tentativa de mitigar a ameaça de dengue em Vitória da Conquista, o Governo do Estado, liberou o uso intensivo do Ultra Baixo Volume (UBV), popularmente conhecido como fumacê. Na próxima segunda-feira, 26, oito veículos serão deslocados para o município, para iniciar a pulverização na terça-feira, 27. Os casos de dengue cresceram 1.100% no número de casos da doença, quando comparado com o mesmo período de 2023.

Considerada por especialistas como a última barreira de defesa contra a proliferação do Aedes Aegypti, a medida já tinha sido adotada entre os meses de agosto a novembro de 2023. Vitória da Conquista registrou 1.560 casos de dengue até a sétima semana epidemiológica de 2024. No mesmo período do ano passado, foram notificados 130 casos.

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, é necessário que as prefeituras intensifiquem a limpeza urbana, a fim de eliminar os criadouros, e fortalecer a mobilização da sociedade, antes de recorrer ao fumacê. Segundo a gestora, a dependência excessiva do fumacê, como último recurso, “pode revelar uma gestão reativa em vez de proativa no combate à doença”.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estadual foi sobrecarregada, atendendo 61% dos pacientes com classificação azul ou verde em 2023. Esse desvio impacta a eficiência do atendimento e emergências críticas na UPA.

Municípios em epidemia

De 1º de janeiro a 17 de fevereiro de 2024, a Bahia registrou 8.674 casos de Dengue, um aumento de 21,7% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Hoje a Bahia tem três óbitos confirmados, sendo dois residentes de Jacaraci e um de Piripá.

Agora, 30 municípios estão em estado de epidemia. São eles: Anagé, Barra do Choça, Barra do Mendes, Barro Alto, Belo Campo, Bonito, Brejões, Canarana, Caturama, Condeúba, Encruzilhada, Feira da Mata, Ibiassucê, Ibicoara, Ibipitanga, Ibitiara, Igaporã, Ipiaú, Iramaia, Irecê, Iuiú, Jaborandi, Jacaraci, Lajedão, Macaúbas, Manoel Vitorino, Matina, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mucugê, Novo Horizonte, Piripá, Presidente Jânio Quadros, Quixabeira, Serrolândia, Tanque Novo, Uruçuca e Vitória da Conquista. Outras 19 localidades são consideradas áreas de alerta.