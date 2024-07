Governo da Bahia promove quase 10 mil servidores da saúde

Os servidores que não constam na lista provisória têm três dias úteis a partir da data de publicação para interpor recursos - Foto: Divulgação

O gorveno da Bahia promoveu de forma extraordinária 9.421 integrantes do Grupo Ocupacional Serviços Públicos de Saúde (GOSPS), incluindo médicos e reguladores da assistência em saúde. A lista provisória foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 26. A medida faz parte de um pacote de ações voltadas para o reconhecimento e valorização dos profissionais da saúde pública.

“Estamos trabalhando continuamente para valorizar os servidores que dedicam suas vidas à saúde do nosso povo”, declarou o governador Jerônimo Rodrigues.

A Promoção Extraordinária está prevista no art. 22 da Lei nº 14.565, de 16 de maio de 2023, e é regulamentada pelo Decreto n° 22.517, de 27 de dezembro de 2023, publicado no Diário Oficial em 28 de dezembro de 2023, e pela Instrução Normativa nº 01/2023, publicada em 29 de dezembro de 2023.

Os servidores que não constam na lista provisória têm três dias úteis a partir da data de publicação para interpor recursos. Estes podem ser realizados pelo Portal SEI Bahia, endereçados à Comissão de Desenvolvimento Funcional do GOSPS, ou diretamente no setor de Recursos Humanos da unidade de lotação do servidor. A publicação da lista definitiva e o pagamento deve ocorrer em até 40 dias.

“Essa é mais uma demonstração do esforço contínuo do governo em promover melhorias significativas para os servidores estaduais, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à população", afirma a secretária da Saúde da Bahia, Roberta Santana.