Greve nos Correios? Trabalhadores podem parar por tempo indeterminado no Brasil

Trabalhadores dos Correios de todo Brasil vão realizar uma assembleia na noite desta quarta-feira, 7, para decidir por greve por tempo indeterminado. A greve será a resposta à direção da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), que após 14 reuniões não teria atendido as reivindicações da categoria.

De acordo com o sindicato, os funcionários reivindicaram, melhores condições do meio ambiente de trabalho, reajuste das funções que estão defasadas há anos, o aumento salarial, redução do custeio do plano de saúde, retorno dos aposentados ao plano de saúde nos mesmos moldes dos trabalhadores da ativa e a abertura de concurso público.

Na Bahia, a assembleia para deflagração de greve ou não, acontece hoje, em Frente a Agência Central dos Correios, localizado na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, às 19h.