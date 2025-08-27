Grupo A TARDE conquista prêmios na 15ª Edição do Prêmio Indústria Baiana da FIEB

- Foto: Valter Pontes Cooperphoto/ Sistema FIEB

O Grupo A TARDE conquistou dois prêmios nesta quarta-feira, 27, na 15ª edição do Prêmio FIEB Indústria Baiana Sustentável, durante o INDEX 2025, considerado o maior evento da indústria baiana. As premiadas foram as jornalistas Carla Thainá Melo e Letícia Belém, que conquistaram, respectivamente, os 2° e 3° lugares na categoria 5, voltada para jornalistas. Além delas, Isabela Cardoso também foi finalista na premiação.

Carla Melo conquistou o prêmio com a matéria "Mulheres geram renda com recursos 100% da Caatinga". O texto apresenta a história de três mulheres sertanejas, Neide Alves de Moraes, Maria e Margarida Alves, que se uniram para criar um projeto de cooperativismo e bioeconomia na região de Euclides da Cunha e Canudos, na Bahia. Elas utilizam recursos naturais da Caatinga para produzir artesanato e alimentos, como mel, doces, licores e geleias. O projeto, chamado "Néctar da Caatinga", é baseado na extração sustentável e consciente de recursos da natureza, sem agredir o meio ambiente.

Jornalista Carla Melo | Foto: Arquivo pessoal

A jornalista comentou sobre a produção da matéria. "No Sertão baiano há uma beleza que quase ninguém vê. Há riqueza na natureza e no olhar de um povo marcado pela luta em meio a dificuldades sociais e econômica. Queríamos mostrar nessa reportagem esse povo venturoso e forte que percebeu nos recursos que a Caatinga os oferece, a oportunidade de reforçar as suas identidades. São mulheres fortes, que desde pequenas batalharam para sustentar suas famílias e, usando da bioeconomia da Caatinga, gerar renda para uma cadeia ainda mais forte dentro do Sertão baiano. Esse prêmio é a prova de que, os seus caminhos, coicidem com visões e missões ambientais respeitosas e necessárias. Esse prêmio é para elas e por elas".

O coordenador do Portal A TARDE, Rafael Tiago, recebeu o prêmio por Carla, que não pôde estar no evento. “Que orgulho ver o Grupo A TARDE retomando o protagonismo! Nossos talentos, Carla e Letícia, brilharam e conquistaram 2 dos 3 prêmios da noite no Prêmio FIEB de Jornalismo. Uma vitória que celebra o trabalho sério e dedicado de toda a equipe.”

Já Letícia Belém venceu o 3° lugar com a matéria "Neoindustrialização verde: passos largos rumo à sustentabilidade", que mostra o investimento do Brasil em uma "neoindustrialização verde" para reduzir as emissões de gases poluentes e promover um crescimento econômico sustentável.

Por fim, Isabela Cardoso foi finalista com "Mulheres do campo fortalecem território com agroecologia e economia solidária", que fala sobre a Associação Agroecológica Jaqueira, um projeto de desenvolvimento territorial que nasceu em 2020, no Recôncavo Baiano, com o objetivo de promover a agroecologia, a soberania alimentar e a inclusão produtiva. A associação é liderada por mulheres campesinas, majoritariamente negras, e tem como princípios a cooperação, a solidariedade e a justiça social.