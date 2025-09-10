Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Grupo A TARDE garante premiação no 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo

Cerimônia ocorreu nesta terça-feira, 9, na sede da Federação das Indústrias do estado da Bahia (FIEB)

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

10/09/2025 - 0:01 h | Atualizada em 11/09/2025 - 6:32
Gilson Jorge, jornalista de A TARDE ganhou a segunda colocação do Premio Sebrae de Jornalismo
Gilson Jorge, jornalista de A TARDE ganhou a segunda colocação do Premio Sebrae de Jornalismo

O Grupo A TARDE conquistou o segundo lugar em uma das categorias da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo - Etapa Bahia, na noite desta terça-feira, 9, em Salvador. O premiado foi o jornalista Gilson Jorge, com uma reportagem para a revista Muito, que é veiculada aos domingos pelo Jornal A TARDE.

Gilson Jorge conquistou o prêmio com a matéria "Conheça a gastronomia e beleza de uma comunidade em Salvador", veiculada no dia 6 de outubro de 2024 no Grupo A TARDE. A reportagem abordou histórias de donos de restaurantes do Solar do Unhão.

"Eu tinha uma expectativa de estar entre os melhores, porque a pauta, na minha opinião, tinha uma relevância. Eu fiquei encantado com a história das pessoas, dos moradores do Solar do Unhão, que estavam empreendendo com seus restaurantes", declarou o jornalista sobre a reportagem.

O repórter, que já foi finalista do Prêmio Imprensa Embratel, no ano de 2003, comemorou: "Tanto para mim quanto para Olga [Leiria, fotógrafa que acompanhou o jornalista para a reportagem] foi uma experiência muito bacana ver o quanto esses moradores estavam apostando na gastronomia como uma forma de mudar de vida, de melhorar de vida. Eu acho que, sobretudo, foi bacana contar a história dessas pessoas. E que bom que houve uma premiação, que eu fui reconhecido".

Premiação

A premiação ocorreu dentro da categoria “Texto” na etapa baiana da premiação, que recebeu mais de 150 trabalhos de todo o estado. A noite contou com premiações de cinco categorias: "Texto", "Áudio", "Vídeo", "Fotojornalismo" e "Jornalismo Universitário".

O tradicional prêmio é organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os vencedores da etapa Bahia se classificam para disputar a etapa regional. Em seguida, o jornalista que conquistar o título de vitorioso na região Nordeste, vai para a final nacional.

Além da cerimônia com as premiações, o evento também contou com a realização do 2º Encontro Baiano de Comunicadores, na sede da Federação das Indústrias do estado da Bahia (FIEB), em Salvador.

