Grupo A TARDE recebe representantes do Instituto de Auditores Fiscais

Na foto, a diretora de Conteúdos Impresso Mariana Carneiro, a diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois, o Coordenador do Prêmio IAF de Educação Fiscal Stéphenson Cerqueira, o presidente da IAF, Marcos Carneiro e o diretor de Relações Institucionais Luciano Neves - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O Grupo A TARDE recebeu nesta terça-feira, 30, a visita do presidente do Instituto de Auditores Fiscais da Bahia (IAF), Marcos Carneiro, e do coordenador do Prêmio IAF de Educação Fiscal, Stephenson Cerqueira.

A importância da inserção da educação fiscal nas escolas e a divulgação de tecnologias para que isso seja aplicado na sociedade foram alguns pontos discutidos no encontro pelos representantes do IAF, instituição que produz informações econômicas da Bahia, principalmente voltada à tributação. Para que esse objetivo seja realizado, a instituição conta com alguns projetos, a exemplo do Prêmio IAF de Educação Fiscal.

O prêmio, que estão com inscrições abertas até o dia 30 de setembro, tem objetivo de fomentar a discussão sobre educação fiscal através de incentivo a projetos e ações sobre conceitos tributários básicos, a função social dos tributos, a importância do acompanhamento das receitas e dos gastos públicos, combate ao vandalismo e à corrupção, e demais aspectos relacionados à educação fiscal.

As premiações variam de R$2 mil a R$9 mil para cada vencedor. Ao todo, serão R$51 mil em premiações para as categorias escolas, instituições, imprensa e tecnologia.



“São três vencedores de cada categoria: três para escolas, três para tecnologia e três para imprensa. Não se aborda somente sobre arrecadação de custos, mas também aplicação, sobre a qualidade do gasto. Tanto que o cidadão precisa entender o custo que ele faz, como vira receita, como essa receita vira despesa e como ele pode acompanhar através da transparência”, explica o presidente da IAF, Marcos Carneiro.

Presidente da IAF, Marcos Carneiro | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Para Stéphenson Cerqueira, a iniciativa, que é pioneira na Bahia, tem grande importância na disseminação da função social dos tributos, do controle social e da importância da participação de toda sociedade no acompanhamento da qualidade dos gastos públicos em todas as regiões da Bahia. "Visamos ainda contribuir para a formação de uma sociedade mais consciente e participativa", diz.

Coordenador do Prêmio IAF de Educação Fiscal Stéphenson Cerqueira | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

O IAF é uma instituição que defende os direitos dos Auditores Fiscais Estaduais e é referência na produção de informações econômicas da Bahia, levando informações tributárias para os diversos segmentos da população.



Estiveram presentes no encontro também o diretor de Relações Institucionais, Luciano Neves, a diretora de Conteúdos Impressos, Mariana Carneiro, e a diretora do Núcleo Digital, Caroline Gois e o assessor do IAF, Kirk Moreno.