Grupo Sebrae visita sede de A TARDE: "Grande parceiro estratégico" | A TARDE

O Grupo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) compareceu na manhã desta quinta-feira, 29, na sede do Grupo A TARDE, que fica localizada no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador.

Coordenador da Agência Sebrae de Notícias (ASN), Pedro Soledade conversou com o Portal A TARDE falou sobre os motivos da visita e também fez questão de destacar o papel da empresa no dia a dia das pessoas.

"Temos na imprensa um grande parceiro estratégico. Porque quando a gente fala em Sebrae, é uma empresa que está preocupada com empreendedorismo. Queremos chegar naquelas pessoas que estão empreendendo nos bairros, nas comunidades, os pequenos empreendedores, desde a indústria até o agronegócio. Esse universo é abraçado pelo Sebrae e a imprensa é o parceiro estratégico que faz com que a gente chegue com a informação", explicou.

Pedro Soledade, coordenador da Agência Sebrae de Notícias (ASN) | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Atualmente, o Grupo A TARDE possui diversas iniciativas, principalmente na área de educação. Sobre a convergência desses projetos, Pedro pontuou a importância de alinharem esse elo visando mais planejamentos voltados para essa área.

"Saber que o A TARDE está preocupado com a formação básica, desde lá do ensino fundamental até o ensino médio, cultivando a leitura, cultivando a informação de uma maneira boa para professores e alunos, isso para a gente é excelente enquanto o Sebrae Bahia, porque também é uma preocupação nossa. Nós temos um projeto de educação empreendedora, que a Bahia é referência nacional e há uma convergência nítida com esses objetivos", completou.

Além de Soledade, participaram também da reunião o gerente de marketing do Sebrae, Marcos Araújo, e a gerente adjunta de marketing e comunicação, Camila Passos.

Pelo Grupo A TARDE, participaram do encontro a Gerente Executiva, André Silveira, a Diretora de Projetos Especiais, Mariana Carneiro, e a Gestora Comercial, Marluce Barbosa.