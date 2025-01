Guia gringo se 'retrata' e tira caruru de lista de piores comidas

Caruru é traidicional prato baiano - Foto: Divulgação/TasteAtlas

O guia TasteAtlas, um dos maiores do mundo, fez uma edição reunindo as 100 piores comidas do planeta. Diferente de edições passadas, o caruru não foi incluso no levantamento.

Relembre: Caruru é eleito um dos piores pratos por ranking internacional

Em 2023, o prato baiano foi classificado como "nono pior do Brasil", em ranking liderado pelo controverso cuscuz paulista - que permaneceu no levantamento.

O TasteAtlas, é especializado em falar sobre comida tradicional que reúne receitas autênticas, avaliações de críticos gastronômicos e artigos de pesquisa sobre ingredientes e pratos populares, divulgou uma lista dos piores pratos do mundo. A Espanha foi o destaque nas avaliações negativas, emplacando três especialidades na seleção.

Veja o top 10:

1) Blodpalt - Finlândia

Esse prato consiste em bolinhos densos e escuros feitos com farinha de centeio ou cevada e sangue de animal. Originalmente preparados com sangue de rena, os blodpalts de hoje variam bastante, sendo feitos com diferentes tipos de sangue animal, temperos e, em algumas versões, até purê de batata.

2) Bocadillo de sardinas - Espanha

Este sanduíche é recheado com sardinhas enlatadas, comumente servidas em uma baguete. As sardinhas podem estar conservadas em óleo, molho de tomate ou vinagre. O sanduíche pode ser complementado com uma série de ingredientes como pimentões, tomates, alface, cebolas, abacate, azeitonas, ovos cozidos, maionese, mostarda, molho de iogurte, cogumelos, vegetais salteados e azeite de oliva.

3) Calskrove - Suécia

Criado por um restaurante em Skellefteå, esse prato é uma pizza calzone recheada com hambúrgueres, acompanhados de pães, coberturas e molhos, além de batatas fritas. A invenção surgiu como uma solução para aqueles que não conseguiam decidir entre pizza ou hambúrguer após uma noite de festa.

4) Angulas a la cazuela - Espanha

Este prato é preparado com angulas (jovens enguias) delicadas e caras, que são cozidas com alho, flocos de pimenta, azeite de oliva e sal, tudo em uma cazuela, uma panela rasa de barro.

5) Jellied eels - Inglaterra

As enguias gelatinosas são uma iguaria tradicional da comida de rua inglesa, que remonta ao século XVIII. Elas eram uma forma barata e prática de cozinhar as enguias do Rio Tâmisa. As enguias são cortadas, cozidas com ervas por meia hora e depois resfriadas, quando a gelatina natural do peixe se forma, criando uma textura translúcida e macia.

6) Ramen Burger - EUA

Esse prato consiste em um hambúrguer de carne entre dois pães feitos de macarrão ramen frito. O hambúrguer é geralmente coberto com molho shoyu, rúcula e cebolinha. Criado pelo blogueiro Keizo Shimamoto, foi apresentado pela primeira vez em 2013 no Brooklyn.

7) Chapalele - Chile

O chapalele é um pão chileno simples, feito com batatas e farinha. Originário da Ilha de Chiloé, tradicionalmente é cozido no vapor ou em um curanto – uma técnica de cozimento em buracos no chão. No entanto, também pode ser frito ou assado.

8) Faves a la Catalana - Espanha

Este prato típico da Catalunha é preparado com favas cozidas em caldo, botifarra negra (chouriço de sangue), bacon, cebola, alho, tomate, vinho branco, azeite de oliva e páprica. É uma combinação saborosa e robusta, muito popular na região.

9) Thorramatur - Islândia

O Thorramatur é uma seleção de pratos tradicionais islandeses compostos por peixes curados e carnes, que são cortados em fatias ou pedaços pequenos e servidos com manteiga. Entre as especialidades estão carne de tubarão fermentada, cordeiro defumado, cabeça de cordeiro grelhada, linguiças de sangue e mais. Frequentemente, o prato tem um sabor azedo.

10) Kaeng tai pla - Tailândia

Esse prato tailandês é feito com entranhas de peixe fermentadas e uma pasta de curry picante, que inclui pimentas, galanga, pasta de camarão, açafrão, chalotas e capim-limão. Geralmente, o prato é complementado com peixe seco, berinjela, brotos de bambu, vagens ou outros vegetais.

Na 66ª posição da lista, ficou o Cuscuz Paulista — o único representante brasileiro na seleção.