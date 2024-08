Helicóptero dos Bombeiros faz resgate 'cinematográfico' na Bahia; veja

Vítima ficou presa nas ferragens após capotamento do veículo - Foto: Divulgação / CBMBA

Uma vítima de acidente de trânsito foi transportada pelo helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). A ocorrência aconteceu na manhã desta terça-feira, 23, em Mata de São João.

A vítima, do sexo masculino, ficou presa nas ferragens após capotamento do veículo. Uma guarnição do 10° Batalhão de Bombeiros Militar (10° BBM) em Camaçari realizou o desencarceramento da vítima. Em seguida, o homem, que não apresentava trauma aparente, se queixava de dor forte na cabeça, sinalizando a região do ouvido onde inclusive existia um leve sangramento.

Os bombeiros realizaram a imobilização da vítima, com atenção especial para coluna cervical. Em seguida o homem foi embarcado e levado com brevidade para o Hospital do Subúrbio onde foi recebido por equipe medica de plantão para atendimento especializado.