Hemoba funcionará normalmente na véspera do feriado de 2 de Julho

As unidades da Fundação Hemoba, na capital e no interior, funcionarão normalmente na véspera do feriado do Dia da Independência da Bahia, na segunda,1. Já na terça-feira, no Dois de Julho, os postos ficarão fechados.

Na segunda, em Salvador, a unidade móvel de coleta (Hemóvel) estará no Salvador Shopping, das 8h às 17h, com uma hora de intervalo para o almoço, e as unidades fixas atenderão no horário habitual os doadores.



Na capital baiana, as unidades fixas funcionam com o seguinte horário: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/ .



Na próxima semana, as unidades móveis de coleta, em Salvador, estarão no Salvador Shopping até dia 05/07; na Estação Nova Lapa, de 03 a 06/07; e na estação Cidadania, em São Marcos, no dia 6. Atenderão de 8h às 17h, com uma hora de intervalo para o almoço

Quem pode doar

Para doar sangue, os candidatos devem estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos, não estar em jejum no dia da doação, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores, não ter fumado por pelo menos duas horas antes da doação, ter dormido no mínimo seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos antes do procedimento. É necessário apresentar um documento com foto emitido por órgão oficial.