Hemoba promove campanha de doação de sangue no Junho Vermelho | A TARDE

A Homoba promove, durante esse mês, a campanha Junho Vermelho, que tem por objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de sangue. A ação busca incentivar a doação de forma voluntária e altruísta através do convite a doadores de várias gerações (pais, filhos, avós), como gesto contínuo de solidariedade, cidadania e responsabilidade social.

Em 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, haverá a apresentação musical da banda Flor de Milho, a partir das 11h, no Hemocentro Coordenador, em Salvador.

Geralmente, em junho, pode haver um menor volume de doações ocasionado por vários fatores, como maior incidência de infecções respiratórias em decorrência de ondas mais intensas de frio e chuvas; aumento de viagens por causa das férias escolares e, no Nordeste, celebrações das festas juninas.

Campanha

A campanha Para Sempre Doador: de Geração em Geração foi desenvolvida pelo Instituto Pró-Hemo e compartilhada nacionalmente por meio do projeto Hemocentros Unidos, que reúne hemocentros de todo o Brasil para promoção de estratégias e ações nas áreas de hemoterapia e hematologia aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). No Brasil, apenas 19% da população doa sangue regularmente, e a principal faixa etária envolvida com a doação é de pessoas entre 25 e 34 anos. Jovens com menos de 24 anos e pessoas acima dos 35 anos têm uma menor participação na doação de sangue no país. A campanha ressalta a importância dos doadores do presente (filhos) e do passado (pais, mães, tios, tias, avós e avôs) serem exemplo e motivação para gerações futuras.

Roteiro do hemóvel

No Junho Vermelho, na capital baiana, as unidades móveis de coleta da Hemoba estarão em vários locais da cidade, das 8h às 17h. Confira: Unijorge (Paralela) – 03/06; Hospital das Clínicas (UFBA) – 04 a 07/06; Salvador Shopping – dias 08, 15, 21 e 22, 25 e 26 e 29/06; Colégio Plural (Paripe) – 10/06; Tribunal de Justiça da Bahia (CAB) – 11 e 12/06; CCR Metrô (Estação Pirajá) – 13 e 14/06; Assaí Paralela/Unifacs – 17 e 18/06; CCR Metrô (Sede) – 19 e 20/06; e UFBA (Ondina) – 27 e 28/06.

Onde doar

Em Salvador, o posto itinerante da Hemoba continuará no Salvador Norte Shopping (G1) durante todo o mês de junho, das 9h às 18h, exceto aos domingos. As unidades fixas funcionam com o seguinte horário: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/ .

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.

