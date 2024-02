Homem aluga carro para fazer viagem e acaba detido por receptação | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado no primeiro dia da Operação Carnaval, em Senhor do Bonfim (BA), na tarde desta sexta-feira, 9.



A ação aconteceu por volta das 15h, quando a equipe abordou um JEEP/Renegade. Chamou a atenção dos policiais que os elementos identificadores do veículo apresentavam divergência do padrão de fábrica. Após consultas mais detalhadas, os policiais descobriram que o veículo era roubado e desde então circulava com placas clonadas com intuito de burlar a fiscalização.

Questionado, o condutor esclareceu que alugou o carro em Salvador com o intuito de fazer uma viagem até a cidade de Petrolina. Disse ainda que pagou o valor de 630 reais por 2 dias de aluguel.



Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.