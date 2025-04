Homem ateia fogo na casa com esposa e filhos no imóvel

- Foto: Redes social

Um homem ateou fogo na casa onde morava com a esposa e quatro filhos, na noite de quinta-feira, 17, no bairro Tomba, em Feira de Santana. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou duas viaturas para conter as chamas.

A fachada do imóvel permaneceu intacta, mas toda a parte interna foi destruída. Nenhum pertence da família foi salvo. Já a mulher e os filhos conseguiram sair a tempo e não ficaram feridos.

Segunda a Polícia Civil, o homem de 51 anos derramou gasolina na residência e depois ateou fogo. A companheira dele de 45 anos informou em depoimento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), que vivia junto com o suspeito há mais de 20 anos. Ela já havia registrado denúncias anteriores de agressão.

Ainda segundo a vítima, o companheiro costuma ingerir bebida alcoólica com frequência e ela acredita que ele estava embriagado no momento do crime. O suspeito fugiu do local após o crime e está foragido.

A mulher solicitou Medida Protetiva de Urgência contra o suspeito. Guia de dano foi expedida e diligências e oitivas estão sendo realizadas para apurar todas as circunstâncias do caso.