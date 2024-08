Homem de 44 anos morre após ser atacado por abelhas na Bahia

Caso aconteceu em uma comunidade quilombola - Foto: Reprodução

Um homem de 44 anos morreu após ser atacado por abelhas em Irecê, no norte do estado. Ele ficou internado por 45 dias em um hospital do município e morreu na quarta-feira, 21.

Segundo parentes, Sirlei Santos Moreira passava pela rua da casa onde morava, quando foi atacado por um enxame que estava sobre um muro. Havia sido realizada uma limpeza no local e eles suspeitam que isso tenha provocado a ação dos insetos.

A família da vítima disse que, na ocasião, Sirlei não foi o único atacado. Outras pessoas foram picadas pelas abelhas, mas não sofreram ferimentos graves. Moradores relataram, ainda, que esse tipo de situação tem sido recorrente na região.

O corpo de Sirlei foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina, para passar por necropsia, e o sepultamento dele foi realizado nesta quinta-feira, 22, no cemitério de Irecê.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como morte acidental.