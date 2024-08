Homem denuncia que sofreu homofobia dentro do SAC; assista

- Foto: Da redação

Um homem denunciou que passou por um “constrangimento” ao tentar retirar o documento do marido na unidade SAC Lauro de Freitas, localizada no Parque Shopping Bahia, na Região Metropolitana de Salvador.

Nas redes sociais, o homem, de prenome Tainã, afirmou que uma atendente do local ignorou o fato dele dizer que o documento a ser retirado era de seu companheiro. Segundo a vítima, ele apresentou uma autorização escrita pelo marido, Fábio, para que pudesse fazer a retirada, entretanto, a atendente afirmou que o companheiro havia assinado no local errado.

Leia também:

>> Mesmo com chuva rápida, Salvador registra ocorrências; veja previsão

>> Homem acusado de estuprar filha e duas enteadas é preso em Gandu

“Ela simplesmente falou que a minha esposa, Tainã, tinha assinado no lugar errado. Eu falei que ‘Tainã sou eu’, quem assinou foi Fábio, autorizando eu, Tainã, a vir buscar. Ela custou a dizer: ‘a sua esposa Tainã assinou no lugar errado'”.

Veja abaixo:

Por meio de nota, a Seretaria de Administração do Estado (Saeb), responsável pela Rede SAC, informou que vai apurar a denúncia apresentada pelo cidadão.



“A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) informa que vai apurar a denúncia apresentada pelo cidadão. A Secretaria informa também que os funcionários da Rede SAC recebem orientações atualizadas sobre diversidade, além de passarem periodicamente por capacitações e de participarem de grupos de discussão sobre o tema. O SAC preza pela excelência no atendimento ao cidadão, com respeito às questões de igualdade, diferença, identidade, classe e gênero. Qualquer situação que indique conduta profissional inadequada, o órgão adota as medidas cabíveis.”