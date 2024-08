Mesmo com chuva rápida, Salvador registra ocorrências; veja previsão

Pode chover a qualquer hora do dia - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O tempo passou por algumas oscilações durante o dia, em Salvador. Se pela manhã, a temperatura estava mais elevada e muitos reclamaram do calor, pela tarde choveu, e os soteropolitanos tiveram que colocar o casaco. Mas será que a noite será de chuva também?

De acordo com a Codesal os bairros com maiores acumulados de chuvas nesta terça foram Imbuí, Patamares, Saboeiro, Arenoso, Mata Escura, São Gonçalo, Capelinha, Cabula, Calçada, Alto do Cabrito, Boa Vista do São Caetano e Bom Juá.

Além disso, foram registradas diversas ocorrências na capital baiana, mesmo com as chuvas rápidas; confira:

- Ameaças de desabamento: Centro/Brotas (2), Cajazeiras (1), Itapuã/Ipitanga (1), Liberdade (5)

- Ameaças de desabamento de muro: Subúrbio/Ilhas (1), Liberdade (1)

- Ameaça de deslizamento: Cajazeiras (3), Itapuã/Ipitanga (1), Cabula/Tancredo Neves (1)

- Árvore ameaçando cair: Itapuã/Ipitanga (1)

- Avaliação da área: Cabula/Tancredo Neves (2), Pau da Lima (3)

- Infiltração: Centro/Brotas (1), Cidade Baixa (1), Liberdade (1)

- Orientação técnica: Centro/Brotas (1), Cajazeiras (1), Itapuã/Ipitanga (2), Cidade Baixa (5).

Ao Portal A TARDE, a Codesal informou que a temperatura para esta noite é de 22ºC a 27ºC, com tempo nublado a parcialmente nublado, chuvas, e vento moderado de 26 km/h. Já nesta quinta-feira, 15, a previsão é de temperatura variando entre 20ºC a 27ºC, com céu nublado a parcialmente nublado, ocorrência de chuvas a qualquer hora do dia, e ventos de 20 km/h.