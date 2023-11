Homem desaparece após naufrágio de embarcação no sul da Bahia | A TARDE

Um homem desapareceu no mar após o naufrágio de uma embarcação do tipo “catraia”, isto é, movida a remo, em Maranguá, nas proximidades da cidade de Camamu.

Conforme informações da Marinha, além do desaparecido, havia mais dois tripulantes na embarcação, que naufragou no sábado, 18. A dupla conseguiu nadar até a margem e foi resgatada. No momento, eles transportavam materiais de construção.

Equipes da Marinha auxiliam na busca pelo desaparecido | Foto: Marinha do Brasil | Divulgação

Equipes de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha, que já estavam na região, foram acionadas logo após o acidente e passaram a dar suporte à operação de buscas com embarcação e um moto aquática. A comunidade aquária local também está auxiliando nas buscas.