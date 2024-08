Homem devolve mais de R$ 2 mil encontrados em caixa eletrônico

Cleonício Pereira Moreira, conhecido como "Kel Pereira" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 36 anos, identificado como Cleonício Pereira Moreira, conhecido como "Kel Pereira", encontrou R$ 2.400 em um caixa eletrônico dentro de uma agência bancária na cidade de Conceição do Coité, na região norte da Bahia.

O caso aconteceu no último domingo, 18, quando o rapaz foi ao local fazer um depósito. De acordo com Kel, ele acredita que o dono do dinheiro teria tentado depositar a quantia, mas o procedimento não tinha sido finalizado.

Após encontrar o dinheiro, Kel decidiu recolher e entregar no dia seguinte, uma vez que era domingo e a agência não estava funcionando. Ele ainda deixou um bilhete dizendo que tinha encontrado o valor e que voltaria na segunda-feira para fazer a devolução.

"Quando cheguei lá, percebi que havia R$ 2.400 em um dos caixas eletrônicos. Então, escrevi um bilhete dizendo que achei o valor e que iria devolver no dia seguinte. Deixei meu contato e o nome", contou o baiano ao G1.

O tesoureiro do banco encontrou o bilhete na segunda, entrou em contato com Kel e avisou que o dono do dinheiro tinha procurado a agência. Os dois marcaram um horário e ele fez a devolução.