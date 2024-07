Professor devolve pix recebido por engano e fica no prejuízo

Professor devolveu Pix e teve valor estornado de novo, além da conta bloqueada - Foto: Reprodução

Uma transferência equivocada via pix deixou um professor do Paraná com a conta desfalcada. Depois de devolver o valor de R$ 700 recebido por engano, o professor Luiz Cezar Lustosa Garbini teve a mesma quantia estornada do seu saldo e a conta bloqueada..

O Mercado Pago, onde o professor tem conta, alega que só pode devolver dinheiro em 10 dias, após investigar se houve fraude. Luiz Cézar 'printou' a tela comprovando a devolução e enviou ao depositante, que recebeu de volta o valor dupplicado, mas o homem fez chacota e bloqueou o contato do professor.

Na última semana, em São Paulo, ocorreu um caso semelhante mas com valor muito mais alto. Genésio Alves de Araújo Júnior devolveu R$ 100 mil recebidos por engano, mas o depositante não pagou sequer o carro de aplicativo de Genésio, que teve que ir ao banco para desbloquear sua conta.