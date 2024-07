Homem é assassinado a tiros por bandido em bicicleta na Bahia

Testemunhas relataram que, após efetuar os disparos, o criminoso levou o celular da vítima e fugiu - Foto: Reprodução | Acorda Cidade

Um homem de 43 anos, identificado como Clécio Santos Batista, foi morto a tiros em via pública, na manhã desta terça-feira, 9, na cidade de Feira de Santana, no norte do estado da Bahia.

Informações preliminares apontam que um homem em uma bicicleta disparou contra ele utilizando uma pistola calibre 380. O crime aconteceu na Rua B, no Conjunto Feira 10.

Testemunhas relataram que, após efetuar os disparos, o criminoso levou o celular da vítima e fugiu do local. Até o momento, a polícia desconhece a autoria e a motivação do assassinato.

O delegado Fabrício Linard, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Feira de Santana, esteve presente na cena do crime, acompanhado dos investigadores da Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).