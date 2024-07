Motorista é sequestrado após oferecer carona em rodovia na Bahia

Vítima era popularmente conhecida como Foguinho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um motorista de transporte alternativo, identificado apenas como William, está desaparecido há dois dias após ser vítima de um assalto. Ele foi visto pela última vez na manhã de sábado, 6, na cidade de Santo Antônio de Jesus, que fica localizada na região do recôncavo baiano.

Informações preliminares apontam que a vítima era popularmente conhecida como Foguinho e estava na companhia da esposa quando teria sido levado por assaltantes após oferecer carona na rodovia BA-046 para o Terminal de Bom Despacho.

No meio do percurso, o trio — composto por dois homens e uma mulher — anunciou o assalto e levaram o casal até a zona rural da cidade, onde abandonaram a esposa e seguiram viagem com o motorista. Desde então, William não foi mais localizado.

O carro dirigido foi encontrado na manhã de domingo, 7, abandonado no município de Castro Alves. A mulher ainda contou que o motorista teve um dedo cortado pelos criminosos.

O crime é investigado pela Delegacia de Santo Antônio de Jesus, que não divulgou mais detalhes sobre o caso. Como até o momento não houve pedido de resgate, o caso não é tratado como sequestro.