Homem é brutalmente assassinado após discussão com vizinho

Jefferson Venâncio Neia da Silva, de 43 anos, foi brutalmente assassinado a facadas no quintal de sua residência, localizada na Rua Pioneiro Lúcio Ferreira Dias, no bairro Jardim Copacabana, em Maringá (PR), na noite deste domingo, 21. A vítima foi surpreendida pelo agressor ao chegar em casa.

Segundo informações da Polícia Militar, Jefferson foi atingido por cerca de dez facadas e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas já encontraram o homem sem vida.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que, momentos antes do crime, Jefferson havia se envolvido em uma discussão com o proprietário de um bar localizado a poucos metros de sua casa. O desentendimento teria ocorrido por conta de uma longa disputa entre eles envolvendo os gatos do dono do estabelecimento, que frequentemente invadiam a residência da vítima. A convivência conturbada entre os vizinhos já era conhecida pela vizinhança e teria escalado para um confronto fatal.

A Polícia Civil de Maringá investiga o caso e tenta localizar o autor do homicídio