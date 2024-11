Corpo é encontrado boiando no Terminal Náutico de São Joaquim

Corpo foi encontrado onde embarcações atracam - Foto: Camila Souza

Um homem foi encontrado morto, boiando nas imediações do Terminal Náutico de São Joaquim, na manhã desta segunda-feira, 21. O corpo, que vestia um short preto, foi descoberto por um pescador na área onde são realizados os embarques e desembarques dos ferries que fazem a travessia entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para o local após o achado do corpo submerso. Ao chegarem, os policiais confirmaram a situação e, com o auxílio de mergulhadores, conseguiram retirar o cadáver do mar.



Em nota, A Internacional Travessias Salvador informou, que na manhã desta segunda-feira, 21, um corpo foi encontrado por um pescador nas imediações do Terminal de São Joaquim. A empresa acionou imediatamente as autoridades para as providências cabíveis. A polícia já está ciente e atuando no caso.

As circunstâncias da morte ainda estão sendo investigadas, e a apuração será conduzida pelos órgãos competentes.