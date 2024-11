Celulares, armas e drogas: mais de 40 celas foram revistadas em Feira

Ação visa interromper a comunicação entre criminosos dentro e fora da prisão - Foto: Divulgação | SSP/BA

Mais de 40 celas do Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS) foram vasculhadas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 21, durante a Operação Angerona. Foram encontrados aparelhos celulares, armas brancas improvisadas e porções de entorpecentes. O material será periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O objetivo da operação, integrada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Secretaria da Segurança Publica (SSP) e Ministério Público da Bahia (MP-BA), é impedir a comunicação entre internos do Conjunto Penal e suspeitos de crimes nas ruas.



Segundo a pasta, as buscas vão seguir com a atuação de policiais penais, policiais militares, equipes do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/MP-BA), que realiza a preservação dos vestígios coletados, e o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) do MP-BA, que acompanha a situação dos custodiados perante a Lei de Execuções Penais.