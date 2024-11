Promotor detalha megaoperação no Conjunto Penal de Feira de Santana

Edmundo também confirmou a presença de facções criminosas - Foto: Divulgação | SSP/BA

Na manhã desta segunda-feira, 21, uma megaoperação foi iniciada no Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS), a maior unidade prisional da Bahia, com o objetivo de interromper a comunicação entre criminosos dentro e fora da prisão. Em entrevista ao portal A TARDE, o promotor do Ministério Público da Bahia (MP-BA) Edmundo Reis explicou como o esquema de comunicação ocorre.

“As formas mais comuns são através de recados de visitantes e celulares que entram ilegalmente no presídio. Durante a operação, celas serão revistadas e todo tipo de comunicação será contabilizado e apreendido”. Além disso, a ação visa localizar armas e drogas.

Leia mais

>> Megaoperação é deflagrada no Conjunto Penal de Feira de Santana

>> Líder do BDM usava advogados para se comunicar com facção de dentro do presídio



Em relação às medidas a serem tomadas contra os envolvidos, o promotor destacou que isso pode resultar em procedimentos administrativos ou disciplinares, como transferências ou investigações pela Polícia Civil, com a possibilidade de novas penas, dependendo das provas materiais.



“Obviamente cada caso é um caso e vai depender das provas e do material apreendido durante a operação”, destacou.

Edmundo também confirmou a presença de facções criminosas, embora não tenha especificado quais ou quantas, ressaltando que a unidade, com cerca de 1.950 presos em 11 pavilhões, abriga detentos de diversas localidades, destacando que o tráfico de drogas é, de fato, controlado por essas facções.

Segundo a unidade, a operação busca fortalecer a segurança pública e a integridade do sistema prisional, garantindo maior controle sobre os internos e contribuindo para a redução das atividades criminosas que possam ter origem no interior das Unidades Prisionais. A ação recebeu o nome de "Angerona" em referência à deusa do silêncio.

A operação conta com a atuação de mais de 250 policiais e é coordenada na Seap pela Superintendência de Gestão Prisional (SGP), com a atuação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP), a Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) e Policiais Penais Ordinários.