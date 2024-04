Homem é condenado a 31 anos após matar jovem no Planeta de Macacos | A TARDE

O autor da morte de Jamile Sanches Araújo Miranda, ocorrida em 2021, identificado como Elizeu Costa Rodrigues de Souza, foi condenado na última sexta-feira, 5. O crime aconteceu na localidade Planeta dos Macacos, no bairro São Cristóvão, em Salvador.

Devido ao homicídio qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e meio que resultou em perigo comum, o indivíduo recebeu 31 anos e cinco meses de prisão.

Além disso, o réu foi condenado também por associação criminosa e corrupção de menores. Diante disso, o homem cumprirá pena em regime inicialmente fechado.

Relembre o caso

A vítima estava no veículo com os pais, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 21h, onde levava uma amiga para casa após um passeio em um shopping da região. Na denúncia, a promotora de Justiça Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira detalhou que o automóvel onde a vítima estava com seus familiares foi abordado por quatro pessoas.

Em seguida, o bonde mandou o pai dela, que dirigia, sair de ré do local. No momento em que ele fazia a manobra, Elizeu atirou e acertou Jamile na cabeça. Acima de tudo, dos quatro suspeitos envolvidos no crime, dois eram adolescentes.