Homem é condenado por matar e esconder corpo de adolescente em lagoa | A TARDE

Um homem acusado de matar um adolescente no ano de 2018, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi condenado a 17 anos de prisão. A condenação foi feita na quinta-feira, 5, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

De acordo com o órgão, João Paulo Andrade Pereira assassinou Ruan Gabriel Souza, de 17 anos, em agosto daquele ano, porque a vítima teria namorado uma ex-companheira dele.

Além de ter sido autor do homicídio, o homem foi condenado pelos crimes de ocultação de cadáver e porte ilegal de arma. Ruan Gabriel Souza da Luz ficou desaparecido por uma semana e, em seguida, o corpo dele foi achado em uma lagoa.

Na época do crime João Paulo tinha 19 anos. Ele contou com a ajuda de Jurandir Oliveira Nascimento e de um adolescente de 15 anos, para atrair Ruan Gabriel para um matagal localizado na Lagoa das Bateias e o assassinou com dois tiros. Em seguida, os três jogaram o corpo da vítima na lagoa para que afundasse e o cadáver fosse ocultado. No mesmo mês, os três foram presos.

Segundo as investigações, o homicídio foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em 2022, Jurandir Oliveira foi condenado a 16 anos e dois meses de prisão por matar e esconder o corpo de Ruan. Já o adolescente de 15 anos, foi apreendido.