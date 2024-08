Homem é encontrado morto apenas de cueca dentro de caminhonete na BA

Polícia Militar (PM-BA) foi a primeira a chegar na cena do crime e registrou o caso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 54 anos, identificado como José Ailton Alexandre Gomes, foi encontrado morto dentro de um carro, na noite deste domingo, 11, na cidade de Barreiras, no extremo-oeste do estado da Bahia.

Conhecida como 'Gordo' ou 'Alex', a vítima foi localizada no Residencial São Francisco, por volta das 23h. O homem estava sentado no banco do motorista, envolto pelo cinto de segurança e com marcas de tiros, no automóvel modelo Fiat Strada.

Informações preliminares apontam que Alex foi encontrado apenas de cueca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, os profissionais constataram que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar (PM-BA) foi a primeira a chegar na cena do crime e registrou o caso. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas.

O corpo de José Ailton foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passou por necropsia.