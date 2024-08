Membro da Bamor é espancado e deixado nu por integrantes da Imbatíveis

Vítima aparece sendo despida pelos agressores e também tem o cartão de sócio roubado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um integrante da torcida organizada Bamor foi agredido por membros da Torcida Uniformizada Os Imbatíveus (TUI), na tarde deste domingo, 11, antes do confronto entre Bahia e Vitória, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O rapaz, identificado como Arthur, teria sido covardemente agredido pelos torcedores rivais em via pública. Na situação registrada em fotos nas redes sociais, a vítima aparece sendo despida pelos agressores e também tem o cartão de sócio-torcedor roubado.

Leia mais

Bahia abre possibilidade de torcedor viajar com o elenco; conheça valores

Biel abre o jogo sobre propostas do exterior e revela: "Queria ficar"



Em publicação na página "reeldosimbativeis97", no Instagram, aparece a imagem do torcedor do Bahia caído no chão. Em outra foto, o cartão de sócio-torcedor é mostrado justamente com o calção e a camiseta da Bamor. "Arthur não vai pro jogo de hoje", diz um pequeno texto escrito na imagem.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar (PM-BA) com o intuito de obter maiores esclarescimentos sobre o episódio, mas, até o momento, ainda não havia nenhum registro da ocorrência.

No confronto, realizado na Arena Fonte Nova, o Bahia levou a melhor sobre o Vitória e venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols do Esquadrão de Aço. foram marcados por Everton Ribeiro e Luciano Juba.