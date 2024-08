Bahia abre possibilidade de torcedor viajar com o elenco; conheça valores

O pacote de viagem oferece aos torcedores uma série de benefícios - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia anunciou nesta segunda-feira, 12, o lançamento do projeto “Bora com o Bahêa”, que promete proporcionar aos torcedores uma experiência ao lado da equipe tricolor em partidas fora de casa. A primeira edição do projeto será na partida contra o Bragantino, marcada para o dia 31 de agosto, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Embora o valor das passagens aéreas não esteja incluído no pacote, os interessados podem entrar em contato diretamente com a agência para solicitar uma cotação. Os valores variam de R$ 2.838,00 à R$ 6.296,00.

Organizado pela Bahêa Tur em parceria com a Freeway Sports Turismo, o pacote de viagem oferece aos torcedores uma série de benefícios.

Os participantes terão a oportunidade de se hospedar por uma noite no mesmo hotel da delegação, um resort 5 estrelas, com opções de quartos individuais ou duplos, incluindo pensão completa e bebidas não alcoólicas durante as refeições, entre os dias 30 e 31 de agosto. Além disso, os torcedores contarão com um momento exclusivo para fotos e autógrafos com os jogadores, que ocorrerá na véspera da partida, após o jantar dos atletas.

O pacote também inclui transporte de ida e volta ao estádio, ingresso para o jogo no setor visitante, e acompanhamento de um guia especializado durante toda a viagem. Vale destacar que cada torcedor poderá levar uma camisa para ser autografada pelos jogadores, sem prejudicar a concentração dos atletas.

Leia mais:

>> Ceni celebra triunfo em clássico "parelho" e semana cheia para treinar

>> "Foi dia de comer galinha", brinca Marcos Felipe após triunfo no Ba-Vi

>> Biel abre o jogo sobre propostas do exterior e revela: "Queria ficar"

Alguns itens não estão incluídos na experiência, como seguro de viagem, refeições não especificadas, consumo de frigobar e outras despesas pessoais.



Os pacotes terão valores promocionais exclusivos para quem é Sócios Esquadrão. Os interessados deverão entrar em contato com a equipe de atendimento da Bahêa Tur através dos contatos via WhatsApp (71) 99673-2665 ou e-mail [email protected].