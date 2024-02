Homem é encontrado morto após desaparecimento | A TARDE

Um homem identificado com Luciano Batista Sales Júnior, de 33 anos, que estava desaparecido desde o dia 19 de janeiro, foi encontrado morto, nesta quinta-feira, 25, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo dele foi encontrado por populares.

Acionados, policiais da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Simões Filho isolaram a área após confirmarem o óbito. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção do corpo e a perícia.

Com base no banco de dados de desaparecidos, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) confirmou a identidade de Luciano. As causas e motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA).