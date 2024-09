Homem é executado a tiros no bairro da Federação

identidade da vítima e as circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas - Foto: Reprodução | TV BAHIA

Na madrugada desta terça-feira, 3, um homem foi morto a tiros por volta das 4h na localidade conhecida como Alto da Bola, no bairro da Federação, em Salvador. De acordo com informações a TV Bahia, os moradores da área foram despertados pelo som dos disparos e, ao amanhecer, encontraram o corpo da vítima e cápsulas de bala espalhadas pelo local.

Até o momento, a Polícia Militar e a Polícia Técnica não chegaram à cena do crime para iniciar a perícia e a investigação do caso. A identidade da vítima e as circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas.