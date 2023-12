Homem é morto a facadas pelo próprio irmão após discussão | A TARDE

Um homem de 56 anos foi morto a facadas pelo próprio irmão na quarta-feira, 13, em Porto Seguro, no extremo sul do estado. O suspeito fugiu e é procurado. As informações são da Polícia Civil da região.

Domingos Carlos Menezes Cerqueira, de 56 anos, foi esfaqueado após uma discussão com o irmão. De acordo com um sobrinho da vítima, o suspeito teria entrado na casa da mãe e pedido uma faca emprestada. Em seguida, ele foi em direção a Domingos e desferiu facadas nas costas e no pescoço da vítima.

Domingos chegou a ser socorrido para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, mas chegou na unidade de saúde sem sinais vitais. Segundo a polícia, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.