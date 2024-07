Homem é morto a tiros após discussão com policial em festa na Bahia

Policial envolvido no caso foi ouvido na 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior - Foto: Agência Brasil

Após uma discussão que aconteceu em uma festa, na cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, um homem foi morto a tiros no sábado, 13. De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos foi um policial militar.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi identificada como Reinan Fernandes de Carvalho Souza, de 27 anos. Ele teria se desentendido com um grupo de policiais durante a festa e atirou na direção dos agentes, quando começou a troca de tiros.

Ainda não há informações sobre o que motivou a discussão. De acordo com a Civil, o militar foi ouvido na 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), e liberado, ficando à disposição para demais esclarecimentos.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e testemunhas serão ouvidas. Também serão feitos laudos periciais complementar as investigações, com o objetivo de definir a responsabilização da autoria.