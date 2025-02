Homem é morto a tiros dentro de casa na Bahia

A cena foi isolada pelas autoridades - Foto: Reprodução / G1

Um homem de 38 anos, identificado como Álisson Messias dos Santos, foi morto a tiros em sua residência, localizada no bairro Ilicuritiba, em Conceição do Jacuípe, cidade situada a aproximadamente 70 km de Salvador. O crime ocorreu na noite de quinta-feira, 23, quando um homem ainda não identificado invadiu a casa da vítima.

De acordo com informações do G1, a espósa relatou que teve sua identidade preservada por questões de segurança, o casal estava assistindo televisão juntos no sofá da sala quando ele se levantou para ir ao banheiro. Moments depois, ela ouviu disparos de arma de fogo e, ao retornar ao cômodo, encontrou o marido já ferido.

Os policiais militares chegaram rapidamente ao local, encontrando a vítima caída no chão com ferimentos provocados pelos disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Álisson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia também:

>> Vídeo: chuva causa alagamento dentro do metrô de São Paulo

>> Receita abre nesta sexta consulta a lote da malha fina do IR

>> Servidores públicos da Bahia já têm calendário de pagamento em 2025

A cena foi isolada pelas autoridades, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e encaminhar o corpo para necropsia. Não há informações disponíveis sobre o sepultamento de Álisson.

A Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia Territorial de Conceição do Jacuípe e que as investigações estão em andamento para identificar o autor do crime e esclarecer a motivação por trás do assassinato.