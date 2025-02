Vídeo: chuva causa alagamento dentro do metrô de São Paulo

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção em razão das fortes chuvas que atingem o município - Foto: Redes sociais

A linha 1 da estação de metrô Jardim São Paulo-Ayrton Senna foi tomada pela água na tarde desta sexta-feira, 24 durante a forte chuva que atinge a capital paulista. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma "cachoeira" nas escadas rolantes que dão acesso à plataforma. Diversas poças de água foram formadas no chão da estação.

As estações Jardim São Paulo-Ayrton Senna e Tucuruvi foram isoladas às 15h55 por causa do alagamento. Segundo o Metrô, o atendimento no trecho está sendo realizado por ônibus gratuitos do sistema Paese, que circulam entre as duas estações.

A circulação de trens entre as Estações Campo Limpo Paulista e Botujuru, na Linha 7-Rubi da CPTM também foi retomada após quase duas horas de suspensão.

Estado de atenção

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção em razão das fortes chuvas que atingem o município na tarde desta sexta. Chuvas ocorrem após tarde de forte calor e termômetros na casa dos 31ºC na capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chegada de brisa marítima com a umidade da atmosfera produziram nuvens carregadas, que provocam chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo.

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" em celulares de moradores da capital. "Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em local seguro"