Salvador recebe intercâmbio de hip-hop com competições e prêmios

Intercâmbio Hip-Hop acontecerá neste final de semana - Foto: Divulgaçã | Mano Fler

O movimento hip-hop vai tomar conta de Salvador neste fim de semana. A partir desta sexta-feira, 24, começou o Intercâmbio Hip-Hop Norte/Nordeste, evento gratuito que pretende fortalecer as cenas musicais das duas regiões. O intercâmbio acontece na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, e reúne diversas atrações. O evento conta com participação dos rappers Gold Cbx, Mano Fler e Mc Soffia.

Gold CBX, uma das atrações e organizadores do evento, explica que a cena hip-hop no Sul e Sudeste têm acesso a recursos que não chegam para outras partes do país. O intercâmbio é uma forma de melhorar essa realidade. “Já que não conseguimos acessar esses recursos, vamos fazer um evento com essa troca de ideias e experiências, para fazer com que esse dinheiro circule entre a gente e fortaleça a cultura das nossas regiões”, afirmou o rapper em entrevista ao MASSA!.

Com o objetivo de celebrar a cultura hip-hop, o projeto trará oficinas, palestras, debates e batalhas com premiações em dinheiro. O primeiro dia de evento foi marcado por bate-papos e palestras sobre a realidade do hip-hop dentro de cada Estado.

No sábado, a programação será voltada para as competições. As categorias são batalhas de MC’s, breaking dance, slam e beatmaker. Os prêmios são de R$ 300 para o terceiro lugar, R$ 500 para o segundo e R$ 1.000 para o campeão.

Por fim, o último dia de evento vai encerrar a programação com grande estilo. O cantor paranaense Mano Fler, a artista paulista MC Soffia e Gold Cbx vão fazer um show que promete terminar o intercâmbio com chave de ouro.

Vindo diretamente do Paraná, Mano Fler aposta na vertente gangsta rap, com canções que abordam a realidade nas periferias. O artista falou sobre o impacto que esse estilo musical teve em seu público. “O que diferencia o rap gangsta original dos outros é que ele não é vazio, ele serve a uma utilidade. A gente recebe muitas mensagens de pessoas dizendo que [a música] salvou suas vidas”, relatou.

O rapper mostrou admirar muito o hip-hop feito na Bahia. O artista ressaltou a semelhança entre o rap baiano e o paranaense. “Eu acho que a realidade é sempre a mesma. O sotaque é o que muda, mas as batidas e levadas vem com a mesma essência do rap”, começou. “Eu espero que nessa nova visita eu possa conhecer mais e ter uma visão mais concreta sobre isso”, concluiu.

MC Soffia é atualmente uma das grandes representantes femininas dentro da cena hip-hop. Em suas letras, Soffia busca denunciar e combater o machismo que ainda é muito presente nesse cenário. “O hip hop ainda é predominantemente masculino. Apesar de existirem muitas mulheres MCs, a atenção na maioria das vezes vai para os homens”, contou.

A cantora enfatizou a importância de eventos como o intercâmbio. Para ela, a iniciativa é uma oportunidade de trocar experiências com outros artistas. “O bom do rap é que cada região do país e do mundo cria sua própria identidade. Quando temos a oportunidade de cantar no mesmo palco, a troca de experiências acontece e isso é ótimo”, completou.

Confira a programação

Dia 25/01/2025 – Batalhas com Premiações

14:00 – Abertura com DJ

14:30 – Início da Batalha de MC’s

16:00 – Início da Batalha de Breaking

17:00 – Slam

18:30 – Batalha de Beatmaker

19:00 – Semi-final da Batalha de MC’s

19:35 – Final da Batalha de Breaking

19:40 – Pocket Shows: P10 Sixs, Andréa Félix, Tejota Gang (Uberlândia)

20:45 – Final do Slam

21:15 – Final da Batalha de Beatmaker

21:20 – Show: Udi Santos (Salvador)

21:55 – Final da Batalha de MC’s

22:00 – Show: Bruxas do Cangaço (Sergipe)

22:25 – Show: Digital Apparatus Label (Ilhéus, BA)

22:45 – Encerramento

Dia 26/01/2025 – Encerramento com Shows de Artistas Locais e Nacionais

13:00 – Abertura com DJ Bengala (GO)

13:30 – Microfone Aberto

14:30 – Show: Venuz Leenda (Salvador)

15:05 – Show: Cronista do Morro (Salvador)

15:40 – DJ Leandro Vitrola

16:00 – Show: MC Soffia (São Paulo)

17:00 – Show: Gold CBX (Salvador)

18:00 – Show: Mano Fler (São Paulo)

18:55 – Encerramento

