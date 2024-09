Homem é preso acusado de estuprar filha por mais de 10 anos

Ele segue preso e está à disposição da Justiça - Foto: Divulgação | Ascom PC

Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante por Equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sertão) de Feira de Santana, após filha denunciar denunciar que era estuprada por mais de dez anos. Ele também é acusado de porte ilegal de arma de fogo e foi detido na cidade de Rafael Jambeiro. A prisão aconteceu nesta quarta-feira, 4.

A vítima, que possui 25 anos atualmente, contou à polícia que era abusada pelo pai desde a adolescência, quando tinha apenas 14 anos. Além disso, o genitor a ameaçava com uma arma de fogo. Com ele foi encontrada uma espingarda e munições.

“No momento do registro a vítima fez a denúncia da arma de fogo e solicitou medida protetiva de urgência, pois estava com muito medo. Nossas equipes lograram êxito na prisão em flagrante, ao passo que a delegada Danielle Matias instaurou o inquérito policial e requereu ao Poder Judiciário a prisão preventiva do acusado, a qual foi deferida. Então, na manhã desta quinta-feira, cumprimos o mandado do crime de estupro e foi concedida para a vítima a medida protetiva”, detlahou o delegado Yves Correia, coordenador da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira).

O acusado irá responder por porte ilegal de arma de fogo e estupro, no contexto da Lei Maria da Penha. Ele segue preso e está à disposição da Justiça.