Homem é preso por estuprar filha adotiva durante 2 anos

- Foto: Divulgação | Freepik

Um homem foi preso nesta terça-feira, 03, pela Polícia Civil suspeito de estuprar a filha adotiva durante quase dois anos. Para intimidar a vítima, que atualmente tem 15 anos, o agressor ameaçava devolvê-la a um abrigo caso ela revelasse os abusos a alguém.

De acordo com a adolescente, o pai abusava sexualmente dela em casa desde que tinha 13 anos. O criminoso se aproveitava de momentos em que a mãe da vítima estava fora, especialmente no trabalho, para cometer o crime.

Entre os métodos de coação utilizados para impedir que a vítima o denunciasse estavam ameaças e tortura psicológica, incluindo a ameaça de devolver a adolescente e seus irmãos mais novos, também adotados, ao abrigo onde moravam anteriormente.

Leia também:



>> PRF detém suspeito de importunação sexual em ônibus na BR 116

>> Membro do BDM preso em operação contra CV mantinha mulher em cárcere

Com o início das investigações, a PCDF obteve uma ordem judicial para a prisão preventiva do acusado. A operação que resultou na prisão do estuprador foi chamada de 'Guardiã', em referência à proteção da integridade física das vítimas.