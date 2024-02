Homem é preso após ameaçar divulgar imagens íntimas de mulheres | A TARDE

Um homem acusado de crimes de extorsão e de injúria teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil de Feira de Santana, nesta terça-feira, 20.

De acordo com as investigações, o homem exigia valores das vítimas mediante ameaças da divulgação de imagens íntimas, contidas em seus aparelhos eletrônicos.

Além dos mandados judiciais cumpridos foi realizado o bloqueio judicial das contas bancárias e sequestro de bens do investigado. Participaram da Operação Raio, a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Sertão), com o apoio do Serviço de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

Foram apreendidos na residência do acusado, um telefone celular, um tablet, um notebook, um pendrive, um veículo e um chip de celular.

O homem passou por exames de lesões e segue preso à disposição do Poder Judiciário.