Homem é preso após esconder corpo de mulher em cova no quintal de casa | A TARDE

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (8), na cidade de Senhor do Bonfim, após ter confessado que ajudou a enterrar o corpo de uma mulher numa cova rasa, em um matagal no fundo da sua residência.

Segundo a Polícia Civil, ele, também é suspeito de envolvimento na morte de Roze Emília Costa, de 45 anos, ocorrida no dia 5 deste mês. Ele estava sendo investigado pelo crime, e quando foi preso revelou e indicou o local onde colocou o corpo da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, o comparsa dele, que já foi identificado, está sendo procurado. Ele está à disposição da Justiça. As guias de necrópsia e remoção do corpo da mulher, vítima de disparos de arma de fogo, foram expedidas pela DT/Senhor do Bonfim, que está esclarecendo a motivação do homicídio.