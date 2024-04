Homem é preso após estuprar filhas e mantê-las em cárcere privado | A TARDE

Um homem foi preso nesta quinta-feira, 4, por suspeita de estuprar as filhas de 9 e 11 anos e manter as meninas em cárcere privado foi preso em flagrante. A prisão aconteceu em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e ao Adolescente (Dercca), delegada Simone Moutinho, as investigações tiveram início quando o suspeito, para tentar ocultar o crime praticado por ele, registou uma ocorrência na unidade especializada denunciado o avô das crianças. Ele acusava o idoso de estupro.

Ao tomar conhecimento do boletim de ocorrência, a mãe das garotas procurou a DT de Serrolândia, cidade onde o homem também tem uma residência e desmentiu a denúncia, apontando o ex-companheiro como autor dos abusos. A troca de informações entre as unidades policiais indicou que o investigado estaria em Feira de Santana.

Quando as equipes chegaram no endereço o suspeito já tinha ido embora. O carro alugado por ele naquela cidade foi rastreado pelos policiais, indicando a sua localização no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas”, informou Simone Moutinho.

As vítimas estavam em cárcere privado e foram resgatadas por equipes do Serviço de Inteligência da Dercca. No imóvel foram flagrados o autor e um casal de amigos do homem, que também será ouvido na unidade especializada. As meninas serão acolhidas e assistidas pela equipe multidisciplinar da Dercca, onde vão permanecer até a chegada da mãe.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), duas réplicas de revólver calibre 38 e uma pistola, utilizados em jogos de AirSoft, quatro notebooks, celulares e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos com o suspeito.





Vídeo feito pela polícia na casa em que as crianças estavam mantidas em cárcere privado Divulgação | SSP-BA