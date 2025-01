Homem é preso após fazer mulheres reféns em loja de celulares na Bahia

O sequestro teve início por volta das 12h - Foto: Reprodução / Dyana Correia/TV Sudoeste

Na tarde desta quinta-feira, 19, um homem foi preso em flagrante após manter três mulheres como reféns em uma loja de celulares, localizada em uma galeria comercial na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A ação violenta mobilizou autoridades e causou grande comoção na região.

De acordo com informações da Tv Sudoeste, duas funcionárias e uma cliente do estabelecimento – foram baleadas durante o incidente. Elas receberam atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das mulheres.

Leia também:

>> Adolescente é sequestrado por grupo após cair em golpe na internet

>> Na Bahia, mais de 400 celulares roubados são devolvidos pela PC

>> Proposta de "trisal" acaba em tentativa de homicídio e prisão de casal

O sequestro teve início por volta das 12h e só foi encerrado cerca de quatro horas depois, às 16h30, quando as vítimas foram libertadas. Durante todo o período, o trânsito na Avenida Lauro de Freitas, localizada em frente ao local, precisou ser interditado para garantir a segurança da operação. Após a rendição, o suspeito foi conduzido para a delegacia da cidade.

Câmeras de segurança da região registraram o momento em que o homem, sem camisa e armado, correu em direção à galeria antes de invadir a loja. Até o momento, o motivo da fuga que resultou no crime ainda não foi esclarecido.

A Polícia Militar evacuou a galeria comercial para conduzir as negociações com o suspeito. Imagens feitas no local mostram a evacuação das pessoas, que deixaram o espaço rapidamente, enquanto curiosos acompanhavam a ação policial do lado de fora.