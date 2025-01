Proposta de "trisal" acaba em tentativa de homicídio e prisão de casal

Após os disparos, o casal fugiu do local e se escondeu - Foto: Divulgação / PC

Um casal foi preso nesta quinta-feira, 19, após ser identificado como responsável por uma tentativa de homicídio qualificado ocorrida no dia 5 de setembro em Palmas, Tocantins. A Polícia Civil informou que o incidente começou quando os acusados abordaram uma mulher em um bar no sul da cidade, convidando ela para formar um "trisal".

Em nota a polícia informou que, "o homem identificado como e a mulher foram até o estabelecimento comercial e abordaram uma mulher, propondo a ela a formação de um trisal. O esposo da referida mulher, indignado com a situação, repreendeu os dois e pediu respeito. O casal então deixou o estabelecimento, mas retornou minutos depois, com armas em punho, ameaçando todos os presentes. A mulher portava um revólver, e o homem, uma espingarda."

Leia também:

>> Criança é baleada no Centro de Salvador durante troca de tiros

>> Turista é morto e possível motivo seria gesto de facção

>> Família feita refém por bandidos em fuga em Salvador é libertada

A situação se agravou quando "a mulher do casal chegou a apontar a arma contra o marido que os havia repreendido anteriormente. Ela tentou disparar, mas a arma falhou e o homem fugiu, se escondendo atrás de um muro". Durante a confusão, uma outra mulher que estava no local tentou se proteger dentro do bar, mas ao fechar a janela, foi atingida por um disparo de L.R.S. na região cervical. Mesmo com a "grave lesão, conseguiu sobreviver".

Após os disparos, o casal fugiu do local e se escondeu, tentando evitar a prisão. A investigação revelou que os suspeitos deixaram a área, provavelmente para escapar da responsabilização pelo crime.