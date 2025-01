Criança é baleada no Centro de Salvador durante troca de tiros

Vítima foi levada para o Hospital Geral do Estado - Foto: Reprodução

Uma criança foi baleada no início da tarde desta quinta-feira, 19, no Centro de Salvador, nas proximidades da Rua da Mouraria, no bairro de Nazaré, região conhecida pela movimentação intensa devido ao comércio local, especialmente na Avenida Joana Angélica.

Segundo informações iniciais, repercutidas pela TV Record, o incidente aconteceu quando um homem, conhecido na área por realizar assaltos, foi surpreendido por uma pessoa armada que disparou contra ele. Uma das balas, no entanto, atingiu a perna de uma criança que estava nas imediações.

A vítima, ainda não identificada, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). No entanto, até o momento, o estado de saúde da criança não foi divulgado pelas autoridades.

A Polícia Militar, por meio da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi acionada e deslocou equipes para a localidade. Em nota, a PM informou que, ao chegarem ao local do ocorrido, encontraram a criança já sendo socorrida e em seguida realizaram buscas pela região, mas não encontraram o suspeito responsável pelos disparos. O policiamento foi reforçado na área e as circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

A Polícia Civil continua investigando o incidente para esclarecer os detalhes do ocorrido e localizar os envolvidos.