Turista é morto e possível motivo seria gesto de facção

Garoto é morto no Ceará e possível motivo é gesto de facção - Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Um turista de 16 anos foi encontrado morto no Ceará, a vítima foi registrada como Henrique Marquez de Jesus, natural de Bertioga (SP), na baixada santista. A possivel motivação do crime pode ter sido um gesto feito com as mãos feito pelo jovem, que representa o símbolo de uma facção rival. Essa teoria vem do pai do garoto, Danilo Martins de Jesus. Portanto, não há nenhuma confirmação da polícia sobre essa ser o motivo do crime.

Henrique desapareceu na madrugada de terça-feira, 17. Depois de denunciar o desaparecimento a polícia, o pai do garoto recebeu um vídeo que mostra o adolescente sendo rendido e arrastado por, pelo menos, sete pessoas.

Imagens de câmeras de segurança mostram o garoto sendo levado por um grupo de pessoas | Foto: Reprodução

O corpo do garoto foi encontrado em um lugar afastado do centro da vila, e com pouco movimento durante a noite.

Para Danilo, os jovens deveriam ser avisados sobre não fazer gestos que são relacionados a facções locais.

"Isso [símbolo que Henrique fez com as mãos nas fotos] é normal onde moramos. O moleque tinha 16 anos. Deveriam ter orientado: 'aqui não pode fazer esse símbolo, é de outra facção' - falado isso para ele ou qualquer outra pessoa que não tem ciência. Não fazer uma crueldade dessas, achando que um moleque de 16 anos era envolvido com facção", disse o pai da vítima.

Gestos referentes as facções

No mundo criminoso, o número "três" faz jus à facção cearence aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Já o "dois", é referente ao Comando Vermelho.

Sobre a morte do garoto, a Segurança Pública disse que segue investigando o crime e que, "todos os esforços das Polícias Civil e Militar estão sendo empregados para elucidar o fato."

Pai e filho estavam passando as férias em Jericoacoara. "Era a primeira vez da gente em Jericoacoara. Era a primeira viagem nossa. A gente nunca tinha viajado junto", disse o pai do adolescente.

De acordo com Danilo, na noite em que Henrique desapareceu, eles estavam na Vila, porém, o garoto resolveu voltar sozinho para o hoteçl onde estavam hospedados para recarregar o celular e descansar para a viagem de volta.

Tempos depois, o pai não encontrou o filho no hotel. Então começou a fazer uma busca para encontrá-lo.

Na manhã de terça, Danilo foi a um estabelecimento para ver imagens de câmeras de segurança que mostravam o momento que o jovem foi levado por um grupo de no mínimo sete pessoas.