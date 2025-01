Suspeito de envolvimento em esquema de desvio de doações é preso

O homem é investigado por seu envolvimento no desvio de doações realizadas durante um programa televisivo - Foto: Divulgação/Sindpesp

Nesta quinta-feira, 19, o mandado de prisão contra Carlos Eduardo, um dos suspeitos de participar de um esquema de desvio de doações envolvendo dois jornalistas, foi cumprido. De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), a decisão judicial que embasou a prisão citou a "periculosidade" do acusado.

Enquanto isso, Thais Pacheco da Costa, que teve sua prisão decretada juntamente com Carlos Eduardo na quarta-feira (18), teve a medida revogada nesta quinta-feira. Assim, apenas Carlos Eduardo permanece sob custódia até o momento.

Em entrevista, o diretor do Departamento de Investigações Criminais (DEIC), delegado Thomaz Galdino, detalhou o andamento da operação. “Esse é um trabalho investigativo muito longo, muito detalhado, e foi desenvolvido juntamente com o Gaeco, com a nossa unidade da Drea of Cyber, que participou ativamente, juntamente com o Dr. Adriano, que está à frente da coordenação de operações, e resultou hoje na prisão deste indivíduo”.

Segundo Galdino, Carlos Eduardo atuava como titular de uma das contas utilizadas no esquema para desviar os recursos. “Carlos, assim como outros indivíduos que também foram alvos dessa investigação, possuía uma conta, e essa conta dele era utilizada para desviar os recursos que eram obtidos através daquela forma de doação que a população participava, doando para pessoas mais carentes e necessitadas. Então, Carlos era o titular de uma dessas contas que era utilizada para o recebimento desse dinheiro”.

Sobre a revogação da prisão de Thais Pacheco, Galdino afirmou que os detalhes sobre o motivo da decisão não estavam disponíveis. “Todas essas pessoas, como eu informei anteriormente, já eram objetos da nossa investigação, junto com o Gaeco, tanto na parte do pedido de prisão como no indiciamento. Todavia, detalhes maiores do porquê o mandado dela ter sido revogado nós já não temos”.

O delegado Adriano Lobo também destacou o histórico da investigação, que começou em 2023 e resultou no indiciamento de 12 pessoas. “Essas investigações, que tiveram início ainda no ano de 2023, conforme o doutor Thomaz mencionou, foram concluídas no final do ano passado, com o indiciamento de 12 indivíduos e o pedido de decretação de prisão de todos eles. Dentre eles já existia a figura do Carlos Eduardo. Naquela época, o Judiciário entendeu pela desnecessidade da decretação das prisões, considerando que eles poderiam responder ao processo em liberdade”.

No entanto, a decisão judicial recente reavaliou a necessidade da prisão de Carlos Eduardo. “O processo foi encaminhado a uma série pública do Judiciário para dar continuidade aos processos. E hoje tomamos conhecimento da decretação da prisão do Carlos Eduardo, então colocamos a equipe em campo novamente para que fosse cumprida essa prisão”, explicou Lobo.