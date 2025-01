Criança de 4 anos que caiu de prédio em Salvador deixa UTI

- Foto: Reprodução | Governo da Bahia

A menina de 4 anos que caiu do segundo andar de um prédio em Salvador saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE). A criança caiu no último domingo, 15, no bairro do Cabula, em Salvador.

De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, a menina passou por procedimentos na enfermaria do hospital e está sendo acompanhada de perto por médicos. A familia espera que ela receba alta ainda nesta semana.

O último relatório médico divulgado no ínicio da semana apontava que ela não corria risco de morte e escapou sem sequelas do acidente. Uma perícia realizada no apartamento apontou que uma tesoura escolar foi usada para cortar a tela de proteção da janela em que a criança caiu.

Relembre o caso:



No último domingo, 15, a menina de 4 anos caiu da janela do apartamento em que morava no bairro do Cabula, em Salvador. A suspeita inicial é de que a ela tenha subido em um puff e usado a tesoura para retirar a rede da janela. A mãe da vítima estava em uma confraternização do edifício quando tudo aconteceu.



A mãe da criança afirmou em depoimento que a filha iria participar do evento, mas pegou no sono, e, por isso, ela decidiu deixar a criança dormindo. Ela relatou foi até o apartamento três vezes durante a confraternização e a menina não estava acordada. A queda teria ocorrido após a terceira vez que a mulher esteve no quarto da filha. Ela soube do ocorrido por vizinhos, que ouviram a queda.

A mãe vai responder por abandono de incapaz. A tesoura e a tela de proteção foram apreendidas pela polícia, e imagens das câmeras de monitoramento do condomínio estão sendo analisadas para esclarecer os detalhes do caso.