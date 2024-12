Tesoura escolar foi usada para cortar tela onde criança caiu em Salvador

Menina está na UTI do Hospital Geral do Estado - Foto: Reprodução / Google Street View

Uma perícia realizada no apartamento onde uma criança, de 4 anos, caiu do segundo andar de um prédio em Salvador apontou que uma tesoura escolar foi usada para cortar a tela de proteção da janela. A menina caiu de uma altura de cinco metros e meio. O caso aconteceu no último domingo, 15, no bairro do Cabula, em Salvador.

O delegado Maurício Moradillo, titular da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), que investiga o caso, afirmou nesta segunda-feira, 16, que a suspeita inicial é de que a menina tenha subido em um puff e usado a tesoura para retirar a rede da janela. A mãe da vítima estava em uma confraternização do edifício quando tudo aconteceu.

A mãe da criança afirmou em depoimento que a filha iria participar do evento, mas pegou no sono, e, por isso, ela decidiu deixar a criança dormindo. Ela relatou foi até o apartamento três vezes durante a confraternização e a menina não estava acordada. A queda teria ocorrido após a terceira vez que a mulher esteve no quarto da filha. Ela soube do ocorrido por vizinhos, que ouviram a queda.

A menina foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta segunda-feira. Ela não corre risco de morte e escapou sem sequelas do acidente.

A mãe vai responder por abandono de incapaz. A tesoura e a tela de proteção foram apreendidas pela polícia, e imagens das câmeras de monitoramento do condomínio estão sendo analisadas para esclarecer os detalhes do caso.