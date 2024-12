Criança de 4 anos cai de prédio em Salvador e está em estado grave

As circunstâncias da queda estão sendo investigadas - Foto: Reprodução/TV Bahia

Uma criança de 4 anos caiu do segundo andar de um prédio e está internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. O acidente aconteceu no último domingo, 15, durante uma festa de confraternização no bairro do Cabula.

De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias da queda que provocou ferimentos graves em uma criança de 4 anos, neste domingo, no bairro do Cabula, estão sendo investigada.

A PC também informou que parentes relataram que a vítima caiu do segundo andar do prédio, onde reside com a família, durante uma festa de fraternização entre vizinhos. O SAMU foi acionado e encaminhou a criança para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada na UTI pediátrica. Depoimentos e oitivas são realizados pela investigação para esclarecer a responsabilidade dos envolvidos que poderão responder por abandono de incapaz.

As circunstâncias da queda estão sendo investigadas pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves).